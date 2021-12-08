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Общество8 декабря 2021 9:02

В Смоленске более 1000 человек остались без воды из-за коммунальной аварии в Ленинском районе

Отключение коснулось восьми жилых домов различной этажности
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске более 1000 человек остались без воды из-за коммунальной аварии в Ленинском районе.

В Смоленске более 1000 человек остались без воды из-за коммунальной аварии в Ленинском районе.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В среду, 8 декабря, в восьми жилых домах на улицах М. Краснофлотская и Н. Краснофлотская отключили воду. Причиной стала течь из земли в районе дома 29 по улице М. Краснофлотской.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, без водоснабжения остались 1053 человека, социально значимых объектов в зоне отключения нет.

Ремонтные работы проводятся силами аварийно-восстановительной бригады СМУП «Горводоканал». Подвоз воды организован по заявкам жителей.

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