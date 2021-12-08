211 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 8 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным столичного Оперштаба, за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 211 жителей Смоленской области. Всего 80 138 случаев заражения зафиксировано с начала пандемии.

Не справились с заболеванием 2 202 человека, из них 8 – за прошедшие сутки. Число выздоровевших на данный момент составляет 59 500.

Сути ранее под медицинским наблюдением находились 11 862 человека, из них 10 411 – на самоизоляции, 1 451 - в стационаре. Полностью завершили вакцинацию 367 845 жителей региона.

Ранее «КП» писала, что 98-летняя смолянка чудом выздоровела после тяжело перенесённого коронавируса. Врачи инфекционного госпиталя неделю боролись за жизнь пациентки.