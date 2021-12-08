Три новых детских технопарка откроются в Смоленской области до 2024 года. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский в рамках рабочей поездки по Смоленску посетил детский технопарк «Кванториум», который начал работу 1 сентября на базе школы №40. Он был создан в рамках реализации регпроекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

– До 2024 года собираемся открыть еще три аналогичных школьных технопарка. В 2022 году – на базе средней школы №2 города Вязьмы, в 2023 году – на площадке гимназии №4 областного центра, а в 2024 году – в школе №31, – сообщил глава региона на своей странице в соцсетях.

Деятельность технопарка направлена на развитие естественнонаучной и технической грамотности, популяризацию инженерных профессий и практическую подготовку по информатике, физике, химии, биологии и астрономии. «Кванториум» оснащён современным оборудованием для получения знаний по профессиям будущего – робототехнике, нанотехнологиям, геоинформатике, авиации и космонавтике, промышленному дизайну и энергетике. Здесь также планируется проведение школьных олимпиад и конкурсов по естественнонаучным и техническим направлениям.

В настоящее время на базе технопарка обучаются около 450 юных смолян. После стабилизации эпидситуации здесь смогут заниматься ребята со всего города. По словам и.о. директора средней школы №40 Ирины Новиковой, возможности технопарка и материальная база уже сейчас позволяют задействовать во внеклассных занятиях порядка одной тысячи смоленских школьников, а в ближайшие годы – до двух тысяч. Параллельно с этим продолжается набор педагогов по роботехнике и иным предметам технических направлений.

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