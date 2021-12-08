В Смоленской области ввели обязательную вакцинацию для студентов и жителей старше 60 лет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный санитарный врач по Смоленской области Лариса Сидоренкова подписала постановление о введении обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых групп населения. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 на данный момент фиксируется в возрастной группе 65 лет и старше. Требование об обязательной вакцинации распространяется на лиц возрастной группы 60+, а также на студентов, которые проходят производственную практику вне структурных подразделений образовательных организаций, и жителей старше 18 лет, которые имеют хронические заболевания. Указанным категориям граждан необходимо привиться первым компонентом до 10 января, полностью завершить вакцинацию – до 31 января 2022 года.

Исключение составляют жители с медотводом, а также переболевшие COVID-19 и имеющие подтверждающие документы. Напомним, ранее была введена обязательная вакцинация для госслужащих, работников сферы услуг, образования, здравоохранения, транспорта, туризма, культуры и спорта.

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