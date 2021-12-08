В Смоленске две школы дополнительного образования получили новые музыкальные инструменты и оборудование. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

В 2021 году Детская музыкальная школа № 5 им. В.П. Дубровского и Детская школа искусств № 8 им. Д.С. Русишвили стали участниками национального проекта «Культура».

В рамках реализации проекта за счет средств бюджетов всех уровней была обновлена материально-техническая база учреждений, рассказали в пресс-службе администрации города. В школы закупили рояли, скрипки, пианино, аккордеоны, домры, балалайки и другие музыкальные инструменты, а также нотную и учебную литературу.

Для учащихся хорового отделения были приобретены мобильные хоровые станки, для художественных отделений – мольберты, а в кабинете предмета «Сольфеджио» появилась интерактивная панель. Для совершенствования учебного процесса закуплены также пюпитры, метрономы, ноутбуки, комплектующие для эстрадных инструментов.

Кроме того, школы дополнительно оснащены компьютерами, офисной техникой, интерактивными досками, сценическими костюмами и обувью для участников ансамбля народной песни.

Обновление материально-технической базы будет способствовать улучшению качества в предоставлении образовательных услуг и выведет преподавание на более высокий уровень.

Ранее «КП» писала, что три новых детских технопарка откроются в Смоленской области до 2024 года. В «Кванториуме», который начал работу 1 сентября, уже обучаются около 450 юных смолян.