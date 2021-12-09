Автомобиль «ВАЗ» столкнулся с грузовиком «Горводканала» на улице Шевченко в Смоленске. Фото: Влад Болконский.

Авария произошла вечером в среду, 8 декабря. Возле заправки на улице Шевченко столкнулись «ВАЗ 2107» и грузовик аварийной службы «Горводоканала».

Момент ДТП попал на запись видеорегистратора автомобилиста. От силы удара легковушка получила серьезные технические повреждения. По словам очевидцев, оба водителя живы, есть пострадавшие.

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