Первый экодук на трассе М1 «Беларусь» в Смоленской области появится в 2022 году. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

Искусственное сооружение, соединяющее природные зоны и переходы на путях, появится на 184-м километре трассы в Гагаринском районе. Такой мост обеспечит как безопасность самих животных, так и безопасность водителей на дорогах. В настоящее время здесь идут работы по устройству опор искусственного сооружения и отсыпке подходов на месте будущего экодука, сообщает ГК «Автодор».

Экодук будет покрыт щебнем, сверху уложат почти метровый слой песка и земли. Готовый грунт засеют многолетними травами, высадят кустарники и деревья, а также установят защитные ограждения.

Длина сооружения составит более 76 метров, ширина – 50 метров. Завершить все необходимые работы планируют летом 2022 года.

Решение возвести экодук именно на этом участке дороги обусловлено количеством ДТП с участием диких животных за последние 5 лет. Оказалось, что в аварии наиболее часто попадали лоси, олени, косули и кабаны. Кроме того, как сообщили в профильном департаменте, поступали обращения граждан о необходимости мер по предотвращению подобных ДТП.

Учитывая все это, госкомпанией «Автодор» было принято решение о строительстве экодука не только на 184-м километре, но и на 218-м и 376-м километрах трассы М-1. Проекты уже одобрены Главгосэкспертизой России.

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