В Смоленской области объявили «желтый» уровень опасности из-за гололеда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 9 декабря, в Смоленской области будет облачно. Утром местами слабый туман. По прогнозам смоленского ЦГМС, существенных осадков на территории региона не ожидается. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

Температура воздуха по области: -12°C…-7°C.

В Смоленске: днем -11°C …-9°C.

Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет слабо расти.

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