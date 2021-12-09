В Смоленской области объявили «желтый» уровень опасности из-за гололеда.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В четверг, 9 декабря, в Смоленской области будет облачно. Утром местами слабый туман. По прогнозам смоленского ЦГМС, существенных осадков на территории региона не ожидается. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.
Температура воздуха по области: -12°C…-7°C.
В Смоленске: днем -11°C …-9°C.
Атмосферное давление 743 мм рт. столба, будет слабо расти.
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