Смоляне стали победителями открытых турниров по баскетболу и волейболу. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Подведены итоги межрегионального турнира по баскетболу «Золотая осень». В нем приняли участие команды из Смоленска, Нелидово, Истры и Рославля. Победителями среди юношей и девушек стали жители Смоленска.

В волейбольном турнире первое место также заняли смоляне, обыграв команды из Калининграда и Республики Беларусь, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске две школы дополнительного образования получили новые музыкальные инструменты и оборудование. Материально-техническая база учреждений обновлена в рамках реализации нацпроекта.