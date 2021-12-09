Смоленских волонтеров наградили грамотами и Благодарственными письмами. Фото: smolensk.er.ru.

В этот день они главные действующие лица. Заявки от смолян исполнены – время вспомнить о прошедшем празднике, пусть и немного, но отдохнуть. В первые дни пандемии, еще в марте 2020 года, на базе региональной общественной приемной «Единой России» одним из первых открывается Волонтерский центр. Он объединяет людей неравнодушных к чужой беде. Параллельно в работу включается все больше общественных, патриотических, молодежных организаций, это - «Молодая Гвардия Единой России», Волонтерская Рота Боевого Братства, Волонтеры Победы, волонтеры-медики, «молодежка ОНФ», Всероссийский студенческий корпус спасателей, студенты-добровольцы РАНХиГС и других колледжей и вузов.

Именно для этих молодых и инициативных ребят был организован праздник. Волонтеров наградили грамотами и Благодарственными письмами от Смоленской областной Думы и горсовета.

Смоленских волонтеров наградили грамотами и Благодарственными письмами. Фото: smolensk.er.ru.

«Волонтерство – старая русская традиция, молодые и неравнодушные люди всегда шли на помощь всем, кому трудно. Сегодня во время пандемии энергичная молодежь как никогда нужна, их ждут люди. Здесь собрались волонтеры совершенно разных направлений – всем им мы говорим слова благодарности. Уверен, что их пример должен распространяться», - поздравил добровольцев секретарь реготделения «Единой России», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.

Ребят поблагодарил и руководитель Волонтерского центра Андрей Моргунов. «Я уверен, что эти награды не самое главное в вашей работе, ведь вы делаете ее искренне и бескорыстно», - сказал он.

О том, что движет волонтерами рассказал молодогвардеец Павел Семенов – он в составе Центра с самых первых дней. «Конечно, помощь людям – самое главное для нас. Искренние слова благодарности от бабушек и дедушек, к которым мы приезжаем – вот что нами движет. У каждого из нас есть пожилые родственники, мы думаем и о них, когда выполняем заявки от смолян», - поделился Паша. В июле этого года волонтеру вручили почетный знак «За исцеление и милосердие».

Смоленских волонтеров наградили грамотами и Благодарственными письмами. Фото: smolensk.er.ru.

Поздравили ребят и депутаты Смоленского городского Совета Павел Самусенков и Наталия Семенцова. «Я бы хотела пожелать, чтобы наши с вами ряды множились, чтобы люди приходили к нам искренне помогать друг другу. Я очень надеюсь, что сложные времена скоро закончатся, а впереди нас ждет очень светлое и очень теплое время. Вместе с вами молодыми и задорными получится содействовать процветанию Смоленской области», - обратилась к ребятам руководитель регионального штаба ОНФ Наталия Семенцова.

После торжественной части ребят ждали творческие конкурсы, игры на работу в команде, викторины. Как отмечают сами добровольцы, это хорошая разрядка перед очередной волонтерской сменой.