209 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 9 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 9 декабря на территории Смоленской области зарегистрировано 80 347 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 209 – за последние сутки.

Количество выздоровевших смолян на текущий момент – 60 025 человек. По данным столичного Оперштаба, не справились с осложнениями 2 209 человек, из них 7 – погибли за сутки.

Под медицинским наблюдением находятся 11 311 человек, из них 1 401 – в стационаре, 9 910 – в режиме самоизоляции.

8 декабря в Смоленской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет, студентов и жителей старше 18 лет, имеющих хронические заболевания. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области возбудили 55 уголовных дел за незаконный оборот наркотиков. Сотрудниками полиции изъято более 10 килограммов наркосодержащих растений.