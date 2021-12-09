В Смоленской области 122 человека пострадали от действий недобросовестных застройщиков. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский обсудил со своим профильным заместителем Юрием Пучковым региональные механизмы помощи и защиты прав обманутых дольщиков, а также работу, которая проводится в данном направлении.

Сегодня в регионе действуют 27 организаций-застройщиков, осуществляющих строительство 64 многоквартирных домов. Шесть из них признаны проблемными. В общей сложности от действий недобросовестных застройщиков пострадали 122 человека, 23 из них включены в реестр обманутых дольщиков. На данный момент в соответствии с принятым областным законом организована работа по восстановлению прав смолян.

Администрацией региона в Заднепровском районе Смоленска формируется земельный участок, который впоследствии будет передан инвестору для строительства дома и решения проблем 13 человек, рассказал глава региона на своей странице в соцсетях. Смоляне получат жильё в построенном доме на выделенном земельном участке либо жильё в готовом доме, уже построенном инвестором, либо денежную выплату. Восстановление прав остальных 10 человек также будет осуществлено в рамках областного закона в 2022 году.

Параллельно с этим проводится работа по смене застройщика многоквартирного дома ЗАО «Смоленскжилье». В данном случае речь идет о нарушении прав 62-х смолян. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован новым застройщиком до конца 3 квартала 2023 года.

Кроме этого, сменят застройщика, допустившего грубые ошибки при строительстве дома на улице Крупской. На данный момент потенциальным застройщиком направлены документы для получения заключения Минстроя РФ. Объект будет введен в эксплуатацию в 2022 году.

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