В Смоленской области таможенники уничтожили 18 тонн нелегальных яблок. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники Смоленской таможни остановили грузовик, объезжающий официальные фитосанитарные контрольные посты с 18 тоннами яблок.

В ходе осмотра инспекторы установили, что фрукты везли с территории Республики Беларусь без фитосанитарных сертификатов и других сопроводительных документов, подтверждающих происхождение продукции и ее безопасность в фитосанитарном отношении.

В соответствии с законодательством яблоки были утилизированы путем захоронения после предварительного измельчения. Перевозчик – гражданин Республики Беларусь – привлечен к административной ответственности, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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