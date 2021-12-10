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Общество10 декабря 2021 5:03

В Смоленской области таможенники уничтожили 18 тонн нелегальных яблок

Перевозчик привлечён к административной ответственности за незаконный ввоз фруктов на территорию России
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области таможенники уничтожили 18 тонн нелегальных яблок.

В Смоленской области таможенники уничтожили 18 тонн нелегальных яблок.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники Смоленской таможни остановили грузовик, объезжающий официальные фитосанитарные контрольные посты с 18 тоннами яблок.

В ходе осмотра инспекторы установили, что фрукты везли с территории Республики Беларусь без фитосанитарных сертификатов и других сопроводительных документов, подтверждающих происхождение продукции и ее безопасность в фитосанитарном отношении.

В соответствии с законодательством яблоки были утилизированы путем захоронения после предварительного измельчения. Перевозчик – гражданин Республики Беларусь – привлечен к административной ответственности, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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