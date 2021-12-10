Смоленская областная клиническая больница получила ангиограф стоимостью около 50 миллионов рублей. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Смоленскую областную клиническую больницу поступил ангиографический комплекс стоимостью порядка 50 миллионов рублей. В настоящее время идёт монтаж нового оборудования, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Ангиограф предназначен для диагностики сосудов под воздействием рентгеновского излучения. Аппарат позволяет проводить оперативные вмешательства на коронарных артериях, периферических сосудах и сосудах мозга. Приобретение нового современного оборудования такого уровня является очень важным для региона, поскольку существенно расширит возможности врачей и позволит оказать помощь большему числу пациентов. На данный момент один ангиограф работает в больнице «Красный Крест», еще один – в областной клинической больнице.

– Ожидаем, что это новое высокотехнологичное оборудование будет введено в эксплуатацию в конце следующей недели. По предварительным оценкам, ангиограф позволит ежегодно оказывать помощь 1 тысяче пациентов с сосудистой патологией, – добавил глава региона.

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