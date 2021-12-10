В Смоленске почтили память Героев. Фото: www.smoloblduma.ru.

9 декабря 2021 года делегация во главе с председателем регионального парламента Игорем Ляховым посетила Сквер Памяти Героев в Смоленске.

Представители Смоленской областной Думы от разных фракций, а также общественной организации «Молодая гвардия» «Единой России» и добровольцы Волонтерского центра в ознаменование Дня Героев Отечества, который отмечается в нашей стране более десяти лет, почтили память защитников Отечества и возложили цветы к памятным местам, связанным с героической историей России.

В Смоленске почтили память Героев. Фото: www.smoloblduma.ru.

Как отметил в комментарии Игорь Ляхов, в этот день мы гордимся мужеством и отвагой наших предков и их достойных преемников, защищающих суверенитет и интересы Российской Федерации в наше время.

«Мы вспоминаем наших героев, орденоносцев - тех, кто в лихие времена защищал нашу страну. День Героев Отечества - это не только день памяти бойцов, воевавших во время Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны, это также день героев современной России. Мы знаем много примеров, в том числе смолян, выпускников нашей академии ПВО, которые, рискуя своей жизнью, порой даже отдавая ее, защищали страну – они яркий пример для молодежи. Светлая память героям!»