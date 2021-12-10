Синоптики прогнозируют мокрый снег и туман в Смоленской области 10 декабря. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пятница в Смоленске и области будет пасмурной, днем пройдет мокрый снег. По прогнозам смоленского ЦГМС, в отдельных районах ляжет туман, образуется гололед, а на дорогах гололедица, возможно налипание мокрого снега. Ветер подует восточный, порывы могут достигать 14 м/с.

Температура воздуха по области: -11°C…0°C.

В Смоленске: -3°C …-1°C.

Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет слабо падать.

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