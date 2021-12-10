В Угранском районе огонь уничтожил жилой дом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около девяти часов вечера 9 декабря в старом деревянном жилом доме в деревне Судаково произошёл пожар. Хозяева услышали странный треск и почувствовали едкий запах дыма. Обойдя комнаты, они ничего не нашли и пошли на улицу, где через окно на чердак увидели яркие отблески, уже бушующего там, пламени. В это время соседка тоже почувствовала запах гари, когда не нашла его источника у себя дома, вышла на улицу. Женщина вызвала пожарных.

По деревянным перекрытиям дома огонь распространялся очень быстро и когда прибыли первые подразделения пожарных частей крыша уже обрушилась внутрь жилья и огонь стремительно охватывал все помещения. Спасатели бросили все силы на защиту соседних строений.

В результате пожара дом полностью уничтожен, однако удалось спасти от огня постройки, располагавшиеся рядом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области. Что стало причиной происшествия будет установлено специалистами.

Читай также: в Смоленске мужчина до смерти избил 49-летнюю знакомую. Между смолянкой и подозреваемым произошёл конфликт на почве личных неприязненных отношений.