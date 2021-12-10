Смоленский центр крови проведет донорскую акцию 11 декабря. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

11 декабря Смоленский центр крови проведёт донорскую акцию, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Стать донором могут смоляне старше 18 лет и весом более 55 кг. Если человек вакцинирован против COVID-19, то кровь можно сдать только по истечении 30 дней.

Ранее «КП» писала, что Смоленская областная клиническая больница получила ангиограф стоимостью около 50 миллионов рублей. Новое оборудование позволит ежегодно оказывать помощь 1 тысяче пациентов с сосудистой патологией.