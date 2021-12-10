196 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 10 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки коронавирус выявили у 196 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составляет 80 543.

По данным столичного Оперштаба, успешно справились с заболеванием 60 555 человек. Погибли от осложнений 2 216, из них 7 – за минувшие сутки.

Под медицинским наблюдением находятся 10 884 человека, из них 1 407 – в стационаре, 9 477 – в режиме самоизоляции.

Первым компонентом привиты 407 010 человек, полностью завершили вакцинацию 373 967.

Ранее «КП» писала, что Смоленский центр крови проведет донорскую акцию 11 декабря. Медучреждение будет открыто для всех желающих.