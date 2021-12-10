Ярцевская ЦРБ вернётся к штатному режиму работы 15 декабря. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Ранее губернатор Алексей Островский провёл рабочую встречу с профильным заместителем Викторией Макаровой и начальником департамента по здравоохранению Ольги Стунжас, в ходе которой было принято решение о возвращении к штатному режиму работы двух медучреждений области – Сафоновской ЦРБ и областной больницы медицинской реабилитации в деревне Клемятино Сафоновского района. Они приступят к оказанию плановой медицинской помощи в понедельник, 13 декабря.

Такое решение обусловлено устойчивой тенденцией к снижению заболеваемости коронавирусом и, как следствие, сокращением числа госпитализаций.

Кроме того, к штатному режиму работы вернётся еще одно учреждение здравоохранения – Ярцевская ЦРБ, сообщил глава региона на своей странице в соцсетях. Ее хирургическое и травматологическое отделения ранее были перепрофилированы для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. После дезинфекции всех помещений и оборудования оба этих отделения с 15 декабря возобновят свою работу по прямому профилю.

Ранее «КП» писала, что Смоленская областная клиническая больница получила ангиограф стоимостью около 50 миллионов рублей. Новое оборудование позволит ежегодно оказывать помощь 1 тысяче пациентов с сосудистой патологией.