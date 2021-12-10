Жительницу Рославля приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство возлюбленного. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Инцидент произошёл в период с 16 по 17 мая 2021 года. Жительница Рославля поссорилась со своим возлюбленным на почве ревности. В ходе конфликта женщина два раза ударила мужчину ножом в голову и грудь. От полученных ран пострадавший скончался на месте преступления.

Приговором Рославльского городского суда Смоленской области от 28 сентября женщину признали виновной в убийстве и назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

По информации пресс-службы Смоленского областного суда, 8 декабря апелляционный суд оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу защитника без удовлетворения.

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