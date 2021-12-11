В Смоленске водителя перевернувшегося автомобиля Volkswagen задержали с наркотиками. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Вечером 29 ноября на Краснинском шоссе в районе дома №40 произошла авария.

42-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и наехал бордюрный камень, в результате чего легковушка опрокинулась. В ДТП никто не пострадал, машина получила серьёзные технические повреждения.

На место происшествия приехали сотрудники полиции. У водителя наблюдались внешние признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения, проведенное на месте, показало наличие этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

Мужчина с результатами не согласился, но от медицинской проверки отказался. В отношении него составили административный материал.

При общении инспекторами ДПС водитель иномарки заметно нервничал. В присутствии понятых у него обнаружили и изъяли свёрток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в свертке находилась смесь, содержащая наркотик общей массой более 2 граммов.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, – сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области..

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