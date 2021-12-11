Смоленский следком проверит информацию о женщине, оставляющей ребёнка одного на несколько дней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В смоленских СМИ появилась информация о женщине из Починковского района, которая ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности.

По словам местных жителей, обеспокоенных жизнью голодающего ребёнка, мать содержит мальчика в антисанитарных условиях и часто бросает одного дома на несколько дней. Жильё, в котором находится ребенок, завалено хламом, передвигаться по комнатам почти невозможно.

– По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области организована доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, действиям матери ребёнка будет дана соответствующая правовая оценка, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области.

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