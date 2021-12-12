В Смоленске возбудили уголовное дело после ДТП с пострадавшим мотоциклистом. Фото: Иван ВИСЛОВ

6 августа в областном центре возле дома 35-А по улице 25 сентября произошла авария.

В пресс-службе УМВД России по Смоленской области сообщили, что 26-летний водитель Opel Astra, двигаясь по прилегающей территории ТРЦ «Макси», столкнулся с мотоциклом «Хонда» под управлением 33-летнего мужчины.

Участники ДТП прошли медицинскую проверку на состояние алкогольного опьянения, которая показала, что водители трезвы.

Полученные в результате ДТП травмы мотоциклиста квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Водителю легковушки грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске водителя перевернувшегося автомобиля Volkswagen задержали с наркотиками. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и заметно нервничал при общении с сотрудниками ДПС.