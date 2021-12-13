В Рославльском районе огонь уничтожил частную баню. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Инцидент произошёл ночью 13 декабря. В 00:34 пожарным поступило сообщение о возгорании в деревне Грязенять Рославльского района.

По указанному адресу прибыли две автоцистерны и 5 спасателей. Огнем была охвачена частная баня, расположенная на придомовом участке одного из местных жителей.

Пламя удалось потушить, в результате случившегося никто не пострадал. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, строение бани полностью уничтожено. Что стало причиной возгорания – предстоит выяснить специалистам.

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