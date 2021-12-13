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Общество13 декабря 2021 5:27

Два новых автомобиля поступили в Смоленский областной онкологический диспансер

Транспорт будет использоваться для оказания специализированной паллиативной помощи на дому онкологическим больным
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Два новых автомобиля поступили в Смоленский областной онкологический диспансер. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Два новых автомобиля поступили в Смоленский областной онкологический диспансер. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В рамках реализации программы по паллиативной помощи в Смоленский областной онкологический диспансер приобретено 2 автомобиля «Соболь», рассказали в профильном департаменте.

Новый транспорт будет использоваться выездными бригадами для оказания специализированной паллиативной помощи на дому онкологическим больным Смоленска и Смоленского района. Это позволит повысить доступность столь тяжелой категории больных в подборе обезболивающей и симптоматической терапии.

Ранее «КП» писала, что Ярцевская ЦРБ вернётся к штатному режиму работы 15 декабря. Медучреждение возобновит оказание плановой медпомощи после дезинфекции помещений и оборудования.