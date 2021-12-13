Мокрый снег и туман ожидаются в Смоленской области 13 декабря.
Фото: Олег АДАМОВИЧ
В понедельник, 13 декабря, в Смоленской области будет пасмурно. По прогнозам смоленского ЦГМС, на территории региона возможны осадки в виде мокрого снега. На дорогах сохраняется гололедица, местами туман, гололёд, налипание мокрого снега.
Ветер подует южный с переходом на северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: -4°C…+1°C.
В Смоленске: -1°C…+1°C.
Атмосферное давление 744 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
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