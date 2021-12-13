В Кардымовском районе отремонтировали дорогу по нацпроекту. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

Самый протяженный объект нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году – участок дороги Смоленск-Вязьма в Кардымовском районе. Его протяженность составляет 18,820 километров.

На участке Старой Смоленской дороги в рамках капитального ремонта заменили дорожное покрытие и произвели укрепление обочин, рассказали в СОГБУ «Смоленскавтодор». Кроме того, здесь установили барьерное ограждение, новые дорожные знаки, выполнили работы по устройству тротуаров, обеспечению водоотвода и ремонту автобусных остановок.

Читай также: два новых автомобиля поступили в Смоленский областной онкологический диспансер. Транспорт будет использоваться для оказания специализированной паллиативной помощи на дому онкологическим больным.