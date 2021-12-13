В Смоленской области более 39 тысяч школьников обеспечены горячим питанием. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание с курирующим заместителем Витой Хомутовой и начальником департамента по образованию и науке Еленой Талкиной. Основным вопросом повестки стало обеспечение горячим питанием школьников Смоленской области.

В настоящее время в меню школьников младших классов включены обязательное горячее блюдо и напиток за счет средств федерального и консолидированного бюджета Смоленской области. Это более 39 тысяч школьников в 335 муниципальных и государственных общеобразовательных учреждениях. Также обучающиеся средних и старших классов из малоимущих семей получают бесплатное одноразовое горячее питание за счет средств областного бюджета. Такой мерой соцподдержки в текущем году воспользовались свыше 5 тысяч школьников.

По поручению Алексея Островского разработан стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся образовательных организаций Смоленской области с учетом санитарно-эпидемиологических требований, отметили в пресс-службе администрации региона. Таким образом, всем общеобразовательным учреждениям предоставлен единый свод требований, в соответствии с которым должно осуществляться питание школьников.

Кроме того, в преддверии начала учебного года в школьных столовых и пищеблоках был проведен ремонт. На эти цели выделено более 6 миллионов из муниципальных бюджетов и около 9 миллионов рублей – из областного. За счет выделенных средств отремонтировано более 15 пищеблоков, для 44 школ закуплено технологическое оборудование, посуда и необходимая мебель.

Помимо этого, в регионе разработано основное (примерное) 10-дневное меню в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания. С января 2022 года планируется апробация меню в общеобразовательных организациях.

Администрация региона осуществляет постоянный контроль качества школьного питания, в том числе посредством мониторинга оценок работы школьных столовых от родителей и самих школьников, которые они оставляют при помощи размещенных в школах QR-кодов.

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