223 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 13 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В общей сложности в Смоленской области выявлено 81 185 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 223 смолян.

Всего 61 979 человек выздоровели и выписались с начала пандемии. Не справились с болезнью 2 235, из них 6 – за прошедшие сутки.

Под медицинским наблюдением находятся 8 857 человек, из них 7 619 – в режиме самоизоляции, 1 238 – в стационаре.

Ранее «КП» писала, что два новых автомобиля поступили в Смоленский областной онкологический диспансер. Транспорт будет использоваться для оказания специализированной паллиативной помощи на дому онкологическим больным.