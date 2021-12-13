Городской Совет рассмотрел проект решения о бюджете Смоленска в первом чтении. Фото: smolsovet.ru.

Соответствующее решение принято на 16-й внеочередной сессии, которая состоялась 13 декабря.

«Мы продолжим работу над главным финансовым документом Смоленска, внимательно изучим всё ко второму чтению и подготовим предложения, как оптимизировать расходы, но уже сейчас можно отметить основное: бюджет будет принят без дефицита и сохранит свою социальную направленность», – сообщил временно исполняющий обязанности председателя Смоленского городского Совета Николай Шумейко.

Городской Совет рассмотрел проект решения о бюджете Смоленска в первом чтении. Фото: smolsovet.ru.

Председатель планово-бюджетной комиссии горсовета Павел Самусенков подчеркнул, что доходы Смоленска на 2022 год запланированы с ростом на 7,8%. Ранее на публичных слушаниях он отметил, что безусловным приоритетом является выполнение всех социальных обязательств и гарантий, предусмотренных законодательством. Так, в 2022-м на социальную сферу планируется направить более 4,6 млрд рублей.

Предварительно проект бюджета города Смоленска был рассмотрен депутатами на заседаниях постоянных комиссий, а затем обсуждался на публичных слушаниях.