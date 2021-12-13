В Смоленске призывник предстал перед судом за уклонение от военной службы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодой человек состоял на воинском учёте в Военном комиссариате. В период с июля 2017 по декабрь 2019 он умышленно уклонялся от призыва на службу без уважительной причины.

Смолянин систематически не появлялся по повесткам военного комиссариата, чтобы избежать прохождения военной службы по призыву.

11 октября призывника признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.

По информации Смоленского областного суда, 10 декабря апелляционная инстанция приговор суда оставили без изменения, а доводы апелляционных жалоб защитников о невиновности осужденного – без удовлетворения.

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