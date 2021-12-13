Доходы консолидированного бюджета Смоленской области увеличились почти на 20% в 2021 году. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В областной администрации подвели итоги работы регионального УФНС за 11 месяцев.

За этот период доходы консолидированного бюджета Смоленской области увеличились до 38,2 млрд рублей, что превышает уровень прошлого года на 18%, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Согласно прогнозам, налоговые поступления по итогам года составят 42,3 миллиарда рублей при плановом назначении – 36,8 миллиардов рублей.

Увеличение фиксируется практически по всем доходным источникам, включая НДФЛ и налогу на прибыль, которые напрямую отражают деловую активность предприятий, что крайне важно в условиях пандемии. Руководитель регионального УФНС Татьяна Рыбалко подчеркнула, что это свидетельствует о том, что введенные ограничительные меры позволили бизнесу нормально, насколько это возможно в условиях сложной санэпидобстановки, работать.

Исходя из прогнозных данных, доходная часть областного бюджета в 2021 году составит порядка 35,2 миллиардов рублей при плановом назначении – 29,6 миллиардов рублей. Что касается налоговых поступлениях в разрезе отраслей экономики, то ведущую позицию традиционно занимают платежи обрабатывающих производств.

Таким образом, в 2021 году доходы консолидированного бюджета удалось увеличить практически на 20%, что позволит направить дополнительные средства на социальные нужды.

Также в рамках встречи обсудили промежуточные результаты работы по предоставлению федеральных субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, в наибольшей степени пострадавшим в условиях пандемии. Этой мерой господдержки воспользовались уже более 67% потенциальных получателей региона. На данный момент в налоговые органы поступило свыше 4,5 тысяч заявлений (их прием осуществляется с 1 ноября по 15 декабря), по которым выплачено 228 миллионов рублей.

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