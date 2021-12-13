Владелица смоленского приюта для животных получила деньги от «Секретного миллионера». Фото: fridaytv.

Хозяйка смоленского приюта для животных Наталья Беликова приняла участие в программе «Секретный миллионер» на федеральном канале.

Герои проекта – обеспеченные люди, которые притворяются бездомными и обращаются за помощью к людям. Они готовы поделиться своим состоянием с теми, кто действительно в этом нуждается.

Владелец крупной косметической компании из Мурманской области Леонид Леврана обратился за помощью к хозяйке смоленского приюта для животных.

Наталья рассказала гостю, как тяжело содержать приют. Чтобы получить 300 тысяч и достроить вольеры для собак ей пришлось заложить собственный дом.

Миллионер решил помочь хозяйке приюта и пожертвовал 1,5 миллиона рублей – на 500 тысяч купил сухой корм, а миллион подарил, чтобы заплатить долг за дом.

Читай также: доходы консолидированного бюджета Смоленской области увеличились почти на 20% в 2021 году. Дополнительные средства планируется направить на социальные нужды региона.