В Смоленском районе автомобиль Audi «улетел» в кювет и опрокинулся. Фото: Олег УКЛАДОВ

Авария произошла в 15:00 в субботу, 11 декабря, на 7 километре трассы «Р-120 – Чекулино» в Смоленском районе.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 55-летний водитель Audi 100 ехал на большой скорости, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП легковушка опрокинулась, мужчина получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

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