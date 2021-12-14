Жители многоквартирного дома в центре Смоленска три месяца живут без горячей воды. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жильцы дома по адресу Кирова, 29Б жалуются на длительное отсутствие горячего водоснабжения. По словам смолян, во втором подъезде требуется замена стояка, которая должна проводиться управляющей компанией с определенной периодичностью или же в случае авариной ситуации.

– В кухне горячей воды совсем нет, приходится мыть посуду в ванной, там, хоть и слабо, но течёт горячая, – рассказывает один из жильцов Михаил. – В доме живут пожилые люди, инвалиды, которым сложно постоянно «бегать» по квартире.

Проблемы с получением коммунальной услуги начались три месяца назад. Смоляне неоднократно обращались в управляющую компанию, но работ по замене труб не последовало.

– Несколько раз приходил сантехник, осмотрел трубы, покрутил краны, сказал, что стояк в подъезде старый и требует замены. Мы с соседями не раз обращались в управляющую компанию, никто не пришёл. Трубы не меняли уже несколько лет, – добавил Михаил.

Жить в многоэтажке в таких условиях, тем более пожилым людям, тяжело: приходится переносить кастрюли и другие емкости с горячей водой из ванной в кухню или греть воду на плите, чтобы помыть посуду. После трёх месяцев неудобств смоляне намерены обращаться за помощью в другие инстанции.

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