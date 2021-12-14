Грузовик MAN загорелся на трассе М-1 в Ярцевском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В 03:15 во вторник, 14 декабря, спасателям поступило сообщение о возгорании на трассе М-1 в Ярцевском районе.

На место происшествия выехали автоцистерна ПСЧ №52 и три пожарных. По прибытии выяснилось, что на 333 километре автодороги загорелся грузовик MAN.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося никто не пострадал. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам. Одна из возможных – техническая неисправность.

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