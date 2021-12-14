39-летняя женщина пропала в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

Добровольцы ПСО «Сальвар» объявили поиски 39-летней Светланы Дорофеевой. В понедельник, 13 декабря, женщина вышла из здания по улице Жукова и пропала.

Смолянка ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, заколоты каскадом, глаза зелёные, родинка слева на носу чуть ниже щеки.

Последний раз была одета в чёрную куртку до колена, розово-сиреневый свитер, серые клетчатые штаны, дутые чёрные сапоги. С собой была чёрная маленькая сумка на ремне через плечо.

Активисты отмечают, что женщина может нуждаться в медпомощи. Близкие пропавшей просят сообщить любую информацию о её местонахождении по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 8-952-532-93-93, 102.

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