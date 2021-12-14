В Смоленске на пешеходных переходах установят искусственные дорожные неровности. Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске пешеходные переходы будут совмещать с искусственными дорожными неровностями. Об этом на очередном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое прошло в администрации региона, сообщила начальник управления дорожного хозяйства и строительства Наталья Майорова.

В 2014 году несколько нерегулируемых пешеходных переходов в Смоленске оснастили дополнительными средствами безопасности. Так, например, на участках верхней и средней дорог на проспекте Строителей и на участке дороги на 2-ом Краснофлотском переулке были установлены искусственные дорожные неровности (ИДН).

–В следующем году для снижения скоростного режима, для обеспечения безопасности, мы продолжим эту работу и будем оборудовать новые участки дорог пешеходными переходами, совмещенными с ИДН, – отметила Наталья Майорова.

Ранее «КП» писала, что в Кардымовском районе отремонтировали дорогу по нацпроекту. Участок ремонта проходит от Кардымово до деревни Соловьево.