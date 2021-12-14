В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололёда. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В регионе объявили повышенный уровень опасности. Во вторник, 14 декабря, на территории Смоленской области будет облачно, днём возможны прояснения. По прогнозам смоленского ЦГМС, местами пройдёт небольшой снег. Возможен гололёд, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер подует южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: -5°C…0°C.

В Смоленске: -3°C…-1°C.

Атмосферное давление 746 мм рт. столба, днем начнет слабо падать.

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