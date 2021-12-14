Модельная библиотека откроется в 2022 году в Гагарине. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В рамках рабочей поездки в Сафоновский район губернатор Алексей Островский посетил Сафоновскую центральную районную библиотеку.

Учреждение было модернизировано в рамках реализации нацпроекта «Культура». На эти цели выделено более 10 миллионов рублей, за счет которых проведен ремонт, приобретены мебель и видеооборудование, существенно пополнены книжные фонды, рассказали в пресс-службе областной администрации. Кроме этого, по поручению главы региона было выделено дополнительное финансирование в размере 3,5 миллионов рублей на капитальный ремонт крыши, фасада здания и замену всех окон.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Директор учреждения Татьяна Игнатова отмечает, что благодаря модернизации у библиотеки заметно увеличилась посещаемость. В учреждении появилось книгохранилище с современными стеллажами: книги удобно расставлены, теперь легко найти нужную, и за ней не приходится высоко тянуться. Помимо этого, в библиотеке есть стеллаж для «бук-кроссинга», где можно делиться книгами с другими людьми, детская зона, конференц-зал, места для индивидуальной работы и зал-трансформер, который из помещения для проведения мероприятий может превратиться в кинозал или площадку для организации мастер-классов.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Это уже вторая модельная библиотека в области, первая открылась в 2020 году в Красном. По словам губернатора Алексея Островского, следующую планируется открыть в Гагарине.

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