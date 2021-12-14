Баня в Холм-Жирковском открылась после капремонта. Фото: smolensk.er.ru.

Большого ремонта здание бани на улице Садовой не видело десятилетия. Его построили в 70-х годах прошлого века – два отделения, своя котельная и санузел на улице. В этом году в нем началась долгожданная для местных реконструкция.

Строение буквально разобрали и собрали заново, заменив старые детали – уложили новую кровлю, установили современные систему канализации и котловое оборудование, а санузел перенесли в основное здание. Также строители обновили внутренние помещения.

Баня в Холм-Жирковском открылась после капремонта. Фото: smolensk.er.ru.

Баня получила новую жизнь благодаря депутату Госдумы от «Единой России» Сергею Неверову – после обращения вице-спикера удалось привлечь дополнительные средства в Холм-Жирковский район. На объект культбыта направили более 5 миллионов рублей.

В районах общественные бани – объекты социального значения, для жителей частных секторов, особенно в летний период, они становятся настоящим спасением.

Баня в Холм-Жирковском открылась после капремонта. Фото: smolensk.er.ru.

В этом году при содействии Сергея Неверова средства на ремонт поступили и в Духовщину. Еще летом в местной бане обновили крышу и окна, сейчас ремонтируют внутренние помещения – пол, стены и потолок. Здание газифицируют, но в парильных помещениях оставят дровяное отопление – по просьбе местных жителей. Работы на финишной прямой, завершить начатое планируют до праздников.

Баня – больной вопрос для жителей Дорогобужа, ее открытия местные ждут с 2016 года. Однако построить «с нуля» было для муниципалитета дорого и нецелесообразно – ориентировочные затраты достигали 40 миллионов рублей. В начале 2021 года вице-спикер Госдумы Сергей Неверов вновь обсудил с администрацией и жителями давнюю проблему, тогда было решено, что под баню найдут и перепрофилируют уже имеющееся в районе помещение. В апреле Неверов добился решения вопроса – определили пустующее здание и через Росимущество передали в распоряжение Администрации Дорогобужа.

Баня в Холм-Жирковском открылась после капремонта. Фото: smolensk.er.ru.

Муниципалитет уже подготовил проектно-сметную документацию для реконструкции, проект прошел общественные слушания. В настоящий момент проект проходит госэкспертизу, начать ремонт планируют весной 2022 года.