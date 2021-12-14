В Гагаринском районе планируют построить объездную автомобильную дорогу. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский провел рабочую встречу с главой Гагаринского района Полиной Хомайко, посвященную приоритетам развития территории.

В числе рассмотренных тем – вопрос строительства объездной автомобильной дороги. Данный дорожный объект крайне необходим с точки зрения значительного числа большегрузов, следующих транзитом через город. Они существенно увеличивают нагрузку на улично-дорожную сеть и ухудшают ее состояние.

Строительство дороги потребует значительных объемов финансовых вложений, которые существенно превосходят возможности областного дорожного фонда, отметил глава региона на своей странице в соцсетях. Один из возможных источников финансирования – национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Алексей Островский дал своим профильным заместителям необходимые поручения на этот счет в части подготовки «дорожной карты» и проведения консультаций с федеральными Министерствами и ведомствами.

Ранее «КП» писала, что дорогу к деревне Иваники в Сафоновском районе отремонтируют в 2023 году. Губернатор Алексей Островский поручил профильным подчиненным проработать вопрос выделения средств из дорожного фонда субъекта.