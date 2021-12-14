Смоленскэнерго обеспечило электроэнергией 2712 новых потребителей

Предоставлено Смоленскэнерго. Фото: пресс-служба «Россети Центр Смоленскэнерго».

Доступность технологического присоединения является одним из ключевых факторов развития бизнеса в регионе, в конечном итоге определяющим инвестиционную привлекательность Смоленской области, сообщает пресс-служба «Россети Центр Смоленскэнерго».

Филиал в рамках комплексной услуги, оказываемой сетевыми компаниями юридическим и физическим лицам для выдачи электрической мощности и предусматривающая фактическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к объектам сетевого хозяйства, за 10 месяцев 2021 года исполнило 2712 новых заявок на технологическое присоединение. Суммарная мощность, выданная новым абонентам, составила 71,6 МВт.

Подавляющее большинство технологических присоединений (2472 договоров) – это присоединения потребителей с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (льготные категории заявителей). Вне зависимости от объемов необходимых работ в сетях плата за технологическое присоединение для заявителей льготной категории до 15 кВ составляет 550 рублей.

«В 2021 году впервые за последние 3 года наблюдается рост потребности в подключении к электрическим сетям. За 10 месяцев от заявителей получили почти 4 тыс. заявок, что уже больше, чем за весь 2020 г. на 5% (справочно: за весь 2019 г. – 3583, за весь 2020 г. – 3654). Более 2700 заявителей за тот же период уже подключены к сетям «Смоленскэнерго», что на 21% больше, чем за весь 2020 г. Напомню, что возможность подключения к электросетям является одним из важных условий социально-экономического развития региона», – отметил заместитель генерального директора-директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.