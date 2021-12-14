Житель Рославля подозревается в убийстве 32-летней женщины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13 декабря в полицию поступило сообщение об обнаружении в частном доме на улице Куйбышева тела местной жительницы. Прибывшие полицейские осмотрели место преступления, опросили возможных свидетелей и очевидцев.

В ходе проверки было установлено, что 32-летняя погибшая со своим сожителем находилась в гостях у общих знакомых.

Компания употребляла спиртные напитки. После застолья знакомые отправились спать, а женщина и её сожитель остались наедине.

Рано утром хозяева дома обнаружили приятельницу без признаков жизни и обратились в полицию. Следователи установили местонахождение подозреваемого.

Задержанный, 45-летний неработающий житель Рославля, рассказал, что между ним и погибшей произошёл конфликт, он избил женщину и пошёл домой. Смолянка скончалась на месте происшествия. Экспертиза показала, что причиной смерти является черепно-мозговая травма.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В настоящее время подозреваемого задержали. По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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