В Вяземском районе в 2021 году отремонтировали четыре дорожных участка. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

В 2021 году был выполнен ремонт двух участков дороги Вязьма-Темкино общей протяженностью более 19 км. Помимо этого, были отремонтированы два участка Старой Смоленской дороги общей протяженностью 6,4 км.

На участках ремонта были выполнены работы по фрезерованию, устройству выравнивающего и верхнего слоев асфальта и укреплению обочин.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Смоленской области в 2021 году был выполнен ремонт более 242 км региональных и межмуниципальных дорог общего пользования, рассказали в СОГБУ «Смоленскавтодор».

Ранее «КП» писала, что в Гагаринском районе планируют построить объездную автомобильную дорогу. Данный дорожный объект крайне необходим с точки зрения большого числа большегрузов, следующих транзитом через город.