Вандализм на энергообъектах смертельно опасен – Смоленскэнерго. Фото предоставлено героем публикации.

Энергетики филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» напоминают жителям региона, что несанкционированное вмешательство в работу электроустановок смертельно опасно, сообщает пресс-служба компании.

Только за 3 квартал 2021 года на объектах электросетевого хозяйства произошло 24 несчастных случая со сторонними лицами, в результате которых пострадали 26 человек, из которых 21 погиб.

Энергетики регулярно осуществляют деятельность по профилактике электротравматизма, непрерывно обеспечивают техническую безопасность энергообъектов (наличие замков, ограждений, предупреждающих знаков), но, к сожалению, случаи травм и гибели людей, пренебрегших правилами электробезопасности, фиксируются ежегодно. Так, например, 10.07.2021 во Владимирской области при попытке хищения цветных металлов пострадавший приблизился на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии, находящимся под напряжением, и был смертельно поражен электрическим током. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть пострадавшего.

Энергетики филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» напоминают жителям региона, что несанкционированное вмешательство в работу электроустановок смертельно опасно, сообщает пресс-служба компании.

Только за 3 квартал 2021 года на объектах электросетевого хозяйства произошло 24 несчастных случая со сторонними лицами, в результате которых пострадали 26 человек, из которых 21 погиб.

Энергетики регулярно осуществляют деятельность по профилактике электротравматизма, непрерывно обеспечивают техническую безопасность энергообъектов (наличие замков, ограждений, предупреждающих знаков), но, к сожалению, случаи травм и гибели людей, пренебрегших правилами электробезопасности, фиксируются ежегодно. Так, например, 10.07.2021 во Владимирской области при попытке хищения цветных металлов пострадавший приблизился на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии, находящимся под напряжением, и был смертельно поражен электрическим током. Прибывшей бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть пострадавшего.

«Кроме смертельной опасности несанкционированное вмешательство в работу электроустановок уголовно наказуемо. Кража металлоконструкций, элементов оборудования подстанций и любые вандальные действия на энергообъектах являются серьезным правонарушением. В соответствии со статьей 215.2. УК РФ, оно карается штрафом в размере от 100000 до 500000 рублей или в размере заработной платы осужденного за период от одного года до трех лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от одного года до семи лет.

Восстановление поврежденного злоумышленниками электрооборудования – работа трудоемкая и дорогостоящая. Например, замена одной опоры, потерявшей прочность из-за спиленных уголков, обходится в сумму около 3 млн рублей.

Действия правонарушителей наносят ущерб не только энергокомпании, но и потребителям. Хищение провода и других элементов электроустановок, повреждение изоляторов, проведение несогласованных строительных и земляных работ, спил деревьев вблизи линий электропередачи и прочие запрещенные в охранных зонах ЛЭП действия нередко нарушают электроснабжение населенных пунктов, больниц, школ, промышленных предприятий и других социально-значимых объектов.

При обнаружении случаев вандализма на энергообъектах — оборванных проводов, поврежденных опор, изоляторов, а также фактов хищения на объектах электросетевого комплекса необходимо незамедлительно сообщить по единому бесплатному номеру Контакт-центра Россети Центр 8-800-220-0-220 или в правоохранительные органы», - добавили в пресс-службе.