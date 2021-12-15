В Смоленске ремонтируют подъезды жилых домов. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Работники самой крупной управляющей организации Смоленска приводят в порядок общественные помещения многоквартирных домов, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Так, в одном из подъездов дома по улице Лавочкина выполняется оштукатуривание стен лестничных клеток, подъездных дверей и окон.

Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Всего в 2021 году сотрудники ОАО «Жилищник» отремонтировали 140 подъездов. Кроме того, управляющая компания выполнила ремонт 16,5 тысяч квадратных метров шиферных, металлических и рулонных кровель, более 9 тысяч конструктивных элементов зданий: фасадов, крылец, козырьков, цоколей и отмосток; 230 погонных метров межпанельных швов; около 9 тысяч метров внутренних трубопроводов.

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