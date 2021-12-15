В Вяземском районе «ГАЗель» сбила ограждение. Фото: «Автокадр 67 ДТП ЧП Вязьма» ВКонтакте.

Авария произошла около 14:40 во вторник, 14 декабря. Спасатели ПСЧ №12 получили сообщение о ДТП в Вяземском районе.

На 247 км трассы М-1 «Беларусь» водитель «ГАЗели» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в металлическое ограждение. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, хозяин транспортного средства не пострадал, машина получила технические повреждения.

Ранее «КП» писала, что житель Рославля подозревается в убийстве 32-летней женщины. Тело обнаружили друзья погибшей.