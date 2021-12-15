Смоленская область занимает 38 место по заболеваемости коронавирусом в России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Смоленской области обсудили текущую эпидобстановку в регионе.

За прошедшую неделю темп прироста заболевших COVID-19 снизился на 25%, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Около 70% новых случаев фиксируется в Дорогобужском, Гагаринском, Рославльском, Сафоновском районах и в Смоленске, на который приходится почти половина ковид-инфицированных.

К группе риска по-прежнему относятся смоляне старше 50 лет. Что касается летальных случаев, то 49% приходится на пожилых людей в возрасте от 70 до 77 лет.

В стационаре на данный момент находится 1305 жителей региона, в том числе, в реанимации – 92 человека, из них на ИВЛ – 62. При этом 66% пациентов – в возрасте 60+.

В регионе на базе 20 медицинских учреждений развернуто 2202 койко-места, из них почти 70% – с подачей кислорода. Сейчас 40,7% коек свободно.

В связи со снижением числа госпитализаций пациентов с коронавирусом с начала декабря к профильной деятельности вернулись 225 коек в трех лечебных учреждениях. Планируется постепенное возвращение к штатному режиму работы и других медицинских организаций, в том числе, областных. По оценкам Минздрава, Смоленская область в числе 37 субъектов за последнюю неделю демонстрирует максимальные темпы снижения смертности от ковида.

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